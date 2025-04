Mailand - Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (64) sieht Thomas Müller im Champions-League-Rückspiel des FC Bayern bei Inter Mailand in der Startelf. „Er muss spielen, alles andere ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit“, schrieb Matthäus vor der Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky: „Wenn Kompany Müller nicht aufstellt und es geht schief, dann würde dem Trainer, der in den vergangenen Monaten tolle Arbeit geleistet hat, ganz sicher ein rauer Wind um die Ohren wehen.“

Die Bayern um Coach Vincent Kompany müssen im Viertelfinale in Italien das 1:2 aus dem Hinspiel aufholen. Für seinen Ex-Club gehe es „um sehr viel“, schrieb Matthäus vor dem entscheidenden Duell im Giuseppe-Meazza-Stadion: „Daher gehört Thomas Müller gegen Inter für mich in die Startelf.“

Müller kann mit Messi gleichziehen

Der 35-jährige Müller führte die Münchner bei seiner Abschiedstournee zuletzt beim 2:2 am Samstag gegen Borussia Dortmund als Kapitän aufs Feld und überzeugte dabei. Im Inter-Hinspiel hatte er sich noch mit der Jokerrolle begnügen müssen. Mit seinem dann 163. Einsatz in der Champions League kann Müller nach Spielen mit Argentiniens Superstar Lionel Messi gleichziehen.

Auch der langjährige Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (69) hofft auf Routinier Müller, der den Club im Sommer verlassen wird. „Thomas kann eine große Hilfe sein“, sagte Rummenigge der italienischen „Gazzetta dello Sport“ und orakelte, dass Müller vielleicht auch in Mailand „ein kleines Wunder bewirken“ könnte. Müller hatte im Hinspiel in der vergangenen Woche in München nach seiner Einwechslung das einzige der Tor für sein Team zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt.