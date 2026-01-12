Bei Bauarbeiten kommen eher selten Hubschrauber zum Einsatz. Beim Aufstellen von Oberleitungsmasten am Cottbuser Bahnhof erledigte allerdings ein Helikopter einen wesentlichen Teil der Arbeit.

Cottbus - Einen nicht alltäglichen Baueinsatz aus der Luft hat es am Cottbuser Hauptbahnhof gegeben. Weil Oberleitungsmasten im nördlichen Bahnhofsbereich gesetzt wurden, kam ein Helikopter zum Einsatz. Die 25 Masten wurden entlang der neu verlegten Gleise aufgestellt, wie eine Sprecherin der Bahn erklärte. Um möglichst „platzsparend und effizient“ zu arbeiten, setzte der spezielle Lastenhubschrauber die Masten ein.

Während der Hubschrauber die tonnenschweren Masten hielt, verankerten unten die Mitarbeiter in nur wenigen Minuten den Oberleitungsmast. „Der Einsatz eines Helikopters spart bei der Montage der Oberleitungsmasten deutlich Zeit ein“, sagte die Bahnsprecherin. Zudem konnten die Arbeiten ohne großflächige Gleissperrungen durchgeführt werden. Nur ein Gleis blieb zwischenzeitlich gesperrt. Die neuen Gleise mitsamt den Masten sollen im Sommer 2026 in Betrieb genommen werden.