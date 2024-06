Berlin/Potsdam - Einige Sonnenstrahlen sorgen am Ende der Woche für mäßig warmes Wetter in Berlin und Brandenburg. Zwischen Wolken gibt es am Freitag auch längere heitere Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. Vielerorts bleibt es trocken, nur vereinzelt fallen Schauer. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 21 Grad. Die Nacht verläuft niederschlagsfrei. Sporadisch gibt es einzelne Schauer. Auf 10 bis 7 Grad sinken die Temperaturen.

Das Wochenende beginnt heiter bis wolkig. Nur im Norden Brandenburgs ist der Himmel am Samstag teils länger stark bewölkt. Über den Tag bleibt es trocken. Am Abend fällt in der Prignitz etwas Regen. Es erwärmt sich auf 21 bis 24 Grad, im Spreewald und der Lausitz bis auf 26 Grad. Der Wind weht erst schwach, am Nachmittag und Abend zeitweise mäßig, teils mit Böen.

Einige Wolken verhängen den Himmel in der Nacht zum Sonntag. Es ist weiterhin wolkig bis gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen frischen 12 bis 8 Grad. Viel Sonne verspricht der Sonntag zwischen einigen wolkigen Abschnitten. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad.