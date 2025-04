Palma - Mehr als 200 Schüler auf Klassenfahrt haben sich auf Mallorca eine Massenschlägerei geliefert. Die Prügelei habe sich in der Gemeinde Alcúdia im Inneren eines Hotels sowie auf der Straße davor ereignet, teilte die Ortspolizei mit. Mehrere Jugendliche seien ins Krankenhaus gekommen. Einer von ihnen habe eine Stichverletzung erlitten, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Alcúdia liegt im Nordosten der spanischen Urlaubsinsel.

Nach Berichten mallorquinischer Medien hatte die Ortspolizei trotz herbeigerufener Verstärkung und Unterstützung der Polizeieinheit Guardia Civil größte Mühe, die Streitenden am frühen Morgen zu trennen. Die Jugendlichen hätten auch mit Gegenständen aufeinander eingeprügelt. „Es war ein totales Chaos“, wurde ein Beamter von der Zeitung „Diario de Mallorca“ zitiert. Die Hintergründe des Vorfalls blieben vorerst unbekannt.

Saisonauftakt überschattet

Die Unterkunft beherberge seit voriger Woche rund 2.700 Schüler auf Abschlussreise, hieß es in der Mitteilung. An den Vortagen habe es dort bereits mehrere Zwischenfälle gegeben, bei denen die Polizei eingeschaltet worden sei. Die Schüler, die sich an der Prügelei beteiligten, stammten laut Medien aus verschiedenen Einrichtungen vom spanischen Festland. Jugendliche aus Portugal sollen auch teilgenommen haben. Zum Saisonauftakt ist Mallorca dieser Tage zu Ostern fast so voll wie im Sommer.