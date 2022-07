Maskierter Täter schießt auf Mitarbeiter einer Spielhalle

Bremen - Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter einen 56-jährigen Mitarbeiter einer Spielhalle in Bremen verletzt. Vermutlich habe der Mann mit einer Softairwaffe geschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Softairwaffen sind spezielle Druckluftwaffen, die echten Schusswaffen oft sehr ähnlich sehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann, der mit einer Sturmhaube maskiert war, die Spielhalle in der Nacht zu Dienstag ausrauben.

Demnach wartete er darauf, dass der Mitarbeiter ihn in die Spielhalle ließ und zielte dann mit der Waffe auf ihn. Der Angestellte versuchte, die Waffe abzuwehren, es entstand ein Gerangel. Dabei schoss der Unbekannte und verletzte den 56-Jährigen. Der Mitarbeiter drängte den Täter schließlich aus der Spielhalle, der Mann floh. Der verletzte Mitarbeiter kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.