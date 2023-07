Dresden/Leipzig - Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation haben am Freitagmorgen sowohl in Dresden als auch in Leipzig Straßen blockiert. In Dresden blockierten sechs Aktivisten die Washingtonstraße in Richtung Innenstadt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Dabei klebten sich einige von ihnen auf die Straße. Im Norden Leipzigs blockierten Aktivisten die Bundesstraße 2.

Die Aktivisten sollen zudem Masken der regierenden Bundespolitiker Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne) und Volker Wissing (FDP) getragen haben. Beide Sitzblockaden wurden inzwischen von der Polizei beendet. Einsatzkräfte begannen unmittelbar nach der Aktion mit den Reinigungsarbeiten.