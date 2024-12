Eine Polizeistreife hält an einer roten Ampel. Dann greifen Unbekannte an.

Berlin - Unbekannte haben eine Polizeistreife in Berlin mit Feuerwerk beschossen. Zuerst habe eine maskierte Person am Sonntagabend in Kreuzberg eine Holzlatte auf den Streifenwagen geworfen, der an einer roten Ampel gehalten hatte. Weitere Maskierte hätten das Auto dann mit Pyrotechnik beschossen.

Der Fahrer sei weggefahren, habe sich so in Sicherheit gebracht und sei nicht verletzt worden. Das Fahrzeug wurde den Angaben zufolge leicht beschädigt. Die Verdächtigen konnten flüchten.