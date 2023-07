Masernerkrankung an Grundschule in Halle

Halle - In einer Grundschule in Halle gibt es eine Masernerkrankung. Betroffen sei eine erste Klasse, teilte die Schule auf ihrer Homepage mit. Da einige Lehrkräfte unter Quarantäne stünden, sei am Montag kein normaler Schulbetrieb möglich. Es werde aber eine Notbetreuung angeboten. Zudem liefen Absprachen mit dem Gesundheitsamt und dem Landesschulamt, wie es in den nächsten Tagen weitergehen soll. Zunächst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ über den Masernfall berichtet.

Seit März 2020 gilt in Deutschland das Masernschutzgesetz. Demnach müssen Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler eine Masernimpfung nachweisen. Gleiches gilt für das Personal und die Kinder in Kindertageseinrichtungen.