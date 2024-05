Berlin - Zwei in Berlin spielende Fußball-Profis sind in den ungarischen Nationalmannschaftskader für die Europameisterschaft in Deutschland berufen worden. Neben dem erfahrenen Mittelfeldspieler Andras Schäfer von Erstligist Union Berlin kann sich auch Marton Dardai von Zweitligist Hertha BSC auf die EM freuen. Der 22 Jahre Abwehrspieler hatte im März sein Debüt gefeiert und hatte einen so guten Eindruck hinterlassen, dass er für das Turnier vom 14. Juni bis zum 14. Juli nominiert wurde, wie Hertha am Dienstag mitteilte. Ungarn trifft am 19. Juni als zweiter Gegner in der Gruppe A auf Gastgeber Deutschland.

Zuvor bestreitet das Team des italienischen Trainers Marco Rossi zwei Testspiele. Am 4. Juni spielt der Vizeweltmeister von 1954 gegen Irland, vier Tage später misst sich die Mannschaft mit Israel.