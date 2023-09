Otterndorf - Markus Mushardt aus Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) ist als einziger Niedersachse für den Landwirt des Jahres 2023 nominiert. Der 31-Jährige setzt sich für eine nachhaltige Art des Ackerbaus ein. Bundesweit stehen 21 Fachleute im Finale, Preisverleihung ist am 24. Oktober in Berlin. Der „Ceres-Award“ wird seit 2014 vom Fachmagazin „Agrarheute“ vergeben. Die Auszeichnung richtet sich an Landwirte, die mit ihrem Betrieb einen besonders innovativen und nachhaltigen Weg gehen.

Und den hat Mushardt eingeschlagen, befand die Jury, die sich den Hof im Sommer ansah. „Der Betrieb befindet sich auf dem Weg in die regenerative Landwirtschaft mit Direktsaat und Einsparung von Diesel, Mineraldünger und Pflanzenschutz sowie Bodenschonung“, begründet der Deutsche Landwirtschaftsverlag den Einzug Mushardts ins Finale. „Mein Ziel ist es, die Landwirtschaft wieder so zu gestalten, dass die Menschen vertrauen in sie haben“, sagt Mushardt.