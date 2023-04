Blick in den leeren Kulturpalast.

Dresden - Die Marketing-Abteilungen führender Konzerthäuser aus dem deutschsprachigen Raum wollen sich in Dresden über die Gewinnung neuen Publikums für klassische Musik verständigen. Wie die Dresdner Philharmonie als Ausrichter des jährlichen Netzwerktreffens am Dienstag mitteilte, haben 25 Leiterinnen und Leiter von Häusern wie der Elbphilharmonie in Hamburg, den Berliner Philharmonikern, dem Konzerthaus Wien oder der Tonhalle Zürich zugesagt. Bei dem Treffen von diesem Samstag bis Montag soll es auch um Digitalisierung und den gezielten Einsatz von Social Media für die Musikliebhaber gehen.