Forschungskonferenz Maritime Technik mit KI: Habeck informiert sich in Bremen

Die Arbeit an Anlagen im Meer birgt etwa für Taucher viele Gefahren. Daher sollen statt Menschen in Zukunft vermehrt Roboter mit Künstlicher Intelligenz eingesetzt werden. Wohin die Reise führen könnte, schaute sich Bundeswirtschaftsminister Habeck in Bremen an.