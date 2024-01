Wilhelmshaven - Die Deutsche Marine hat die Führung der Schnellen Eingreiftruppe an der Nato-Nordflanke (VJTF) an Spanien übergeben. Der deutsche Verbandsführer, Flottillenadmiral Thorsten Marx, übergab das Kommando am Donnerstagvormittag bei einer Zeremonie auf dem Marinestützpunkt in Wilhelmshaven an Rear Admiral Joaquín Ruiz Escagedo aus Spanien, wie eine Marinesprecherin sagte. Die Schnelle Eingreiftruppe „Very High Readiness Joint Task Force“ wird von der Nato auch als „Speerspitze“ bezeichnet. Der schnell verlegbare Einsatzverband dient dem Bündnis als ein wesentlicher Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung in Europa.

Die Führung wechselt jährlich. Die Deutsche Marine hatte das Kommando über die maritimen Einheiten an der Nato-Nordflanke seit Januar 2023 inne. Damals wurde die Führung von den Niederlanden an Deutschland übergeben. An dem Einsatzraum ändert sich mit dem Kommando-Wechsel laut der Marine nichts. Die Schiffe des Verbandes sind weiterhin in der Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik unterwegs. Die Marine hatte sich zuletzt mit den Fregatten „Mecklenburg-Vorpommern“ und „Hessen“ an dem Verband beteiligt.

„Unsere Aktivitäten in den letzten zwölf Monaten zeigen deutlich, dass wir, die NATO, gemeinsam stärker sind“, sagte Verbandsführer Marx in einer Mitteilung. Der Flottillenadmiral hatte im Lauf des vergangenen Jahres nach Marine-Angaben 29 Schiffe und rund 4000 Soldatinnen und Soldaten unter seinem Kommando. „Durch unsere Patrouillen im Nordatlantik, in der Nordsee und in der Ostsee haben wir die Reaktions- und Verteidigungsfähigkeit der NATO deutlich unter Beweis gestellt“, sagte Marx.