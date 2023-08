Bremervörde - Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Bremervörde im Landkreis Rotenburg Marihuana im Wert von 30.000 Euro entdeckt. Ein 40 Jahre alter Mann sitze als Hauptbeschuldigter in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Rotenburg und die Staatsanwaltschaft Stade am Freitag mit. Er und vier weitere Männer im Alter zwischen 20 und 43 sollen über einen längeren Zeitraum mit Drogen gehandelt haben. Alle stammen aus Bremervörde. Das Marihuana wurde bei Durchsuchungen bereits im Juni gefunden.