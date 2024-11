Hamburg - Model Marie Amière (47) kann nicht verstehen, warum die Wechseljahre immer noch ein Tabuthema sind. „Ich frage mich wirklich, wieso wir Frauen uns im ersten Moment dafür schämen, wenn wir in die Wechseljahre kommen“, sagte die Moderatorin aus Hamburg der Zeitschrift „Bunte“. Bei ihr sei es nicht anders gewesen. „Ich habe gedacht: "Oh Gott, jetzt gehörst du zum alten Eisen, wie schrecklich!"“ Vor allem die Zeit, bevor sie hormonell eingestellt wurde, sei nervenaufreibend gewesen. „Zur Abkühlung musste ich mich nachts nackt vors Fenster stellen, meine Zahnpasta habe ich versehentlich in den Kühlschrank gepackt und ich war teilweise echt aggressiv“, erzählte sie. Über ein Jahr habe es gedauert, bis sie richtig eingestellt war.