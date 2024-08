Los Angeles - Mariah Carey (55, „Hero“) trauert um ihre Mutter und ihre Schwester: Beide sind nach Angaben des Popstars am selben Tag gestorben. Der Tod ihrer Mutter Patricia breche ihr das Herz, teilte die amerikanische Sängerin am Montag laut US-Medien mit. Sie sei am Wochenende gestorben - und tragischerweise habe ihre Schwester am selben Tag ihr Leben verloren. „Ich schätze mich glücklich, dass ich die letzte Woche vor ihrem Tod mit meiner Mutter verbringen konnte“, zitierte „People“ aus der Mitteilung der Grammy-Preisträgerin.

Die für Hits wie „All I Want For Christmas Is You“ bekannte Sängerin, die mit Ex-Mann Nick Cannon 13 Jahre alte Zwillinge hat, machte keine Angaben zu den jeweiligen Todesursachen. Laut der Zeitschrift „People“ war die Mutter 87 Jahre alt, Careys ältere Schwester Alison starb demnach mit 63 Jahren.

Carey berichtete von komplizierter Beziehung zu ihrer Mutter

Mariah Carey hatte sich aus zerrütteten Familienverhältnissen ganz nach oben gearbeitet. In ihrer 2020 erschienen Autobiografie „The Meaning of Mariah Carey“ schilderte sie eine schwierige, ärmliche Kindheit, die von Vernachlässigung und Rassismus geprägt gewesen sei. Ihre Mutter war irischer Abstammung und verdiente als Sängerin ihr Geld, ihr 2002 gestorbener Vater hatte afro-amerikanische und venezolanische Wurzeln und war Ingenieur. Das Paar trennte sich wenige Jahre nach Careys Geburt. Sie hat noch einen älteren Bruder.

In ihren Memoiren schrieb die Sängerin über eine komplizierte Beziehung mit ihrer Mutter und nur sehr sporadischen Kontakt mit der Familie. Auf Instagram postete sie im Februar 2019 ein Foto von sich als kleines Mädchen mit ihrer Mutter - als Geburtstagsgruß „an eine wahre Diva - meine Mutter, Patricia Carey“.

Auf Instagram nahmen viele Fans Anteil an Careys Verlust und teilten Beileidsbekundungen unter einem Post der Sängerin über ein Konzert in Las Vegas am 11. August. „Mein Beileid für den Verlust deiner wunderschönen Mutter und Schwester“, schrieb eine Userin. „Nichts schmerzt so. Ich denke an euch alle in dieser traurigen Zeit“, so eine andere mit Verweis auf ihre eigenen Verlusterfahrungen. „Bleib stark“ machte ein User der Sängerin Mut. Die Fans schickten viele Herzen, Schmetterlings- und Friedenstauben-Emojis.