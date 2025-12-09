Ein Marder sorgt für Chaos: Nach nächtlichem Kurzschluss reißt ein Güterzug den Fahrdraht auf 300 Metern ab. Pendler können sich auf tagelange Störungen einstellen.

Magdeburg - Auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Dessau kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Ein Marder hatte in der Nacht zu Montag einen Kurzschluss in der Oberleitung verursacht, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Ein Güterzug hatte den herunterhängenden Draht erfasst und abgerissen.

Den Angaben zufolge ist die RE13 (Magdeburg-Dessau) betroffen. Wegen der Reparaturarbeiten fährt dort nur jeder zweite Zug, wie es weiter hieß. Es werden Busse auf der Strecke eingesetzt. Die Einschränkungen sollen voraussichtlich bis Mittwoch dauern.