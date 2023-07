Erfurt - Zwei Männer haben in einer Straßenbahn in Erfurt den Hitlergruß gezeigt und sich dabei gegenseitig fotografiert. Als die 35-Jährigen nach einer Fahndung gestellt wurden und die Beamten deren Mobiltelefone als Beweismittel sicherstellen wollten, leisteten sie Widerstand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten seien bei der Aktion am Montag beleidigt und einer von ihnen in den Unterarm gebissen worden. Gegen die Männer wurden mehrere Strafanzeigen erstattet, hieß es.