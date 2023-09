Schönebeck - Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Sonntag in Schönebeck im Salzlandkreis an der Wohnungstür einer Rentnerin geklopft und sie nach dem Öffnen überfallen. Das maskierte Trio habe die 74-Jährige mit einer Pistole bedroht und mehrere hundert Euro sowie Unterhaltungselektronik erbeutet, teilte die Polizei mit. Danach seien sie in unbekannte Richtung aus der Wohnung geflüchtet. Die Seniorin wurde nicht verletzt. Es werden Zeugen der Tat gesucht, wie es hieß.