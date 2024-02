Stade - Gegen zwei Männer, die in gestohlenen Seecontainern eine Drogenplantage unter der Erde betrieben haben sollen, hat am Mittwoch ein Prozess begonnen. Beim Auftakt am Landgericht Stade äußerten sich die Angeklagten, die 31 und 36 Jahre alt sind, nicht. Das teilte eine Sprecherin des Gerichts mit. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten gemeinschaftlichen Diebstahl und gemeinschaftlichen, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln vor.

Die zwei Container sollen sie im Mai 2022 von einer Werft in Hamburg gestohlen und auf dem Grundstück des 31-Jährigen vergraben haben. In den Containern bauten sie den Angaben nach Marihuana an. Laut Übersicht des Gerichts soll der Prozess am 28. Februar fortgesetzt werden.