Pokémon begeistert nicht nur Kinder. In Hoyerswerda streiten sich zwei Erwachsene wegen eines Duells in einer virtuellen Arena. Die Polizei ermittelt.

Männer geraten wegen Pokémon-Duells in Hoyerswerda in Streit

Hoyerswerda - Wegen eines Duells in einer virtuellen Pokémon-Arena sind in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) zwei Männer aneinandergeraten. Vermutlich bekämpfte der eine die Pokémon des anderen und besetzte die Arena - sehr zum Missfallen des anderen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach eskalierte der Streit um die Vorherrschaft in der virtuellen Welt: Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 52-Jährigen und dem 50-Jährigen.

Am Sonntag gingen die beiden zur Polizei, die nun gegen den 52-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und gegen den 50-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. Die Besetzung der Arena beendete die Polizei eigenen Angaben zufolge nicht, da es sich bei den „Pokémon-Aktivitäten“ um Zivilrecht handele.

Pokémon dreht sich um das Sammeln und Trainieren der Monster. Der Name leitet sich von „Pocketmonster“ ab - also „Taschenmonster“. Bekannt wurde Pokémon durch die Spiele des Videospielkonzerns Nintendo.