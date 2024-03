Wandlitz - Zwei Männer sind in Wandlitz in eine Asylunterkunft eingedrungen. Dort hätten sie am Samstag mit gestohlenen Zaunfeldern ein Treppenhaus verbarrikadiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der Männer soll zudem den Hitlergruß gezeigt haben. Eine Überwachungskamera zeichnete laut Polizei das Geschehen auf. Der Staatsschutz ermittelt nun.