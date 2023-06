Männer bei Diebstahl in ICE ertappt

Magdeburg - Zwei junge Männer sind im ICE von Berlin nach Köln beim Stehlen erwischt worden. Zudem waren der 19- und der 24-Jährige ohne Fahrschein unterwegs. Die beiden wurden bei einem Halt des Zuges in Magdeburg vorläufig festgenommen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Eine 39-Jährige hatte während der Fahrt am Mittwoch bemerkt, wie sich die Männer an ihrem Rucksack zu schaffen machten, als sie schlafen wollte. Sie schlug Alarm. Danach fand die Polizei bei einem der Männer eine Geldkarte, die nicht ihm gehörte. Der Name des Besitzers wurde daraufhin im Zug ausgerufen - dieser Mann hatte den Diebstahl seiner Bauchtasche mit der Karte noch gar nicht bemerkt.

Bei einer Durchsuchung in der Polizei-Dienststelle fanden die Beamten bei dem 24-Jährigen zudem 500 Euro in bar, das Geld wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls, Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen die beiden Männer.