Nottertal Heilinger-Höhen - Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung von einem 23-Jährigen in Nottertal Heilinger-Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach alarmierte ein Sicherheitsmitarbeiter am Montagabend die Polizei, nachdem zwei Männer mit Schnittverletzungen im Alter von 19 und 20 Jahren angaben, von ihrem Mitbewohner in einer Wohnung der Gemeinschaftsunterkunft verletzt worden zu sein. Den Angaben zufolge soll der 23-Jährige die Männer mit einem Messer verletzt haben. Die beiden Männer wurden von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei konnte der 20-Jährige bereits am Montagabend das Krankenhaus wieder verlassen. Der 19-Jährige sollte voraussichtlich am Dienstag in die Unterkunft zurückkehren. Was genau in der Wohnung geschah, war den Angaben zufolge zunächst noch unklar.