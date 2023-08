Chemnitz - In einem Chemnitzer Freibad sind zwei Männer bei einem Angriff so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden 25-Jährigen am Sonntagnachmittag von drei Männern „unvermittelt“ geschlagen worden. Die Angreifer seien danach in unbekannte Richtung verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.