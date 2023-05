Mann zündet Regal in Dresdner Moschee an

Dresden - Ein polizeibekannter Mann hat in Dresden ein Regal in einer Moschee angezündet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ging der 34 Jahre alte Verdächtige am Dienstagbend gegen 21.38 Uhr in die Moschee, goss eine leicht entzündliche Flüssigkeit über das Regal und setzte es mit einem Feuerzeug in Brand. Danach sei er davon gelaufen. Ein Zeuge habe das Feuer löschen können. Er blieb laut Polizei unverletzt.

Beamte nahmen den Tatverdächten später in seiner Wohnung fest. Der Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt nun unter anderem wegen schwerer Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft hat den Erlass eines Haftbefehls beantragt. Der Beschuldigte sollte noch am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Tatverdächtige soll bereits im April einen Koran in einer Moschee angezündet haben.