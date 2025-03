Zwei Männer streiten auf einer Straße in Eisleben. Ein Vorbeikommender will schlichten und wird angegriffen. Dabei soll auch eine Axt im Einsatz gewesen sein.

Die Polizei ermittelt gegen einen 18-Jährigen, der am Samstagabend in der Lutherstadt Eisleben einen Mann angegriffen und verletzt haben soll. (Archivbild)

Lutherstadt Eisleben - Bei dem Versuch, einen Streit zu schlichten, ist ein Mann in der Lutherstadt Eisleben angegriffen und verletzt worden. Dabei soll der tatverdächtige 18-Jährige auch eine Axt eingesetzt haben, teilte die Polizei in Halle mit. Das 23-jährige Opfer sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.

Vor der Attacke am Samstagabend hatte sich der mutmaßliche Angreifer mit einer anderen Person gestritten. Der 23-Jährige sei mit zwei weiteren Personen zu Fuß in der Stadt unterwegs gewesen und habe die Auseinandersetzung schlichten wollen, hieß es. Laut Polizei wurde eine Axt in der Wohnung des Tatverdächtigen gefunden. Es wurde Anzeige erstattet, wie es hieß.