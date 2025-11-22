Leer - Ein Mann ist in Leer von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall habe sich an einem Bahnübergang ereignet, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittler fanden in der Nähe des Übergangs ein Fahrrad. Wie es zu dem Unfall am Samstagmittag kommen konnte, war laut Polizei noch unklar.