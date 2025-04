Grimma - Ein Mann ist in Grimma (Landkreis Leipzig) bei Reparaturen an seinem Auto gestorben. Der 51-Jährige hatte diese am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz durchgeführt, als das Auto plötzlich auf ihn fiel, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, hieß es weiter. Die Verletzungen des Mannes waren jedoch so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Weitere Details zu den Hintergründen waren zunächst nicht bekannt.