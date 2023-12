Mann wird an A4 von Auto erfasst und stirbt

Obersuhl - Ein Auto hat an der A4 einen Mann auf dem Standstreifen erfasst, dessen Wagen dort vermutlich eine Panne hatte. Der Mann wurde bei dem Unfall tödlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Gerstungen in Fahrtrichtung Osten. Der Rettungsdienst und eine Streife der Autobahnpolizei hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität des Verstorbenen dauerten zunächst an.

Der Mann hatte den Angaben zufolge auf dem Standstreifen angehalten und war aus dem Auto gestiegen. Das andere Auto sei nach der Kollision weiter in Richtung Osten gefahren und bislang unbekannt. Danach sei der Tote vermutlich zudem noch von weiteren Autos erfasst worden. Zur genaueren Klärung des Unfallhergangs wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter hinzugezogen und der Wagen des Toten sichergestellt. Die A4 wurde in Richtung Osten für mehrere Stunden voll gesperrt. Zeugen des Unfalls wurden gebeten, sich bei der Polizei Osthessen zu melden.