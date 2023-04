Mann will sein Gartenhaus in Jena löschen: Leicht verletzt

Jena - Beim Versuch, sein Gartenhaus in Jena zu löschen, ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 82 Jahre alte Garteneigentümer wollte am frühen Dienstagnachmittag Grünschnitt verbrennen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei geriet das Feuer den Angaben zufolge wohl außer Kontrolle und griff auf die Gartenhütte über. Der Löschversuch des Mannes scheiterte.

Ein Zeuge hatte gesehen, wie eine Rauchsäule und Flammen in die Luft schlugen. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt.