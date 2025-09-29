Die Polizei wird am Morgen zu einem schweren Unfall gerufen. Ein Mann wurde von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt. Was ist bislang bekannt?

Naumburg - Ein Mann ist bei der Reparatur eines Reifens auf der A9 von einem vorbeifahrenden Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Er wurde nach dem Unfall am Morgen zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg in eine Klinik von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen stand das Auto mit dem beschädigten Reifen auf dem Standstreifen. Bei dem Verletzten soll es sich nicht um den Fahrer des Wagens, sondern um einen weiteren Insassen. Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Die A9 war vorübergehend Richtung München gesperrt.