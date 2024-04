Mann will Polizeikontrolle entkommen und springt in Elbe

Magdeburg - Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, ist ein 32 Jahre alter Mann in Magdeburg in die Elbe gesprungen. Die Beamten wollten den Fahrrad fahrenden Mann in der Nacht zu Montag im Stadtteil Buckau kontrollieren, teilte die Polizei am Montag mit. Er fuhr vor den Beamten weg, konnte jedoch auf einer Fußgängerbrücke gestellt werden. Daraufhin warf der 32-Jährige zunächst seinen Rucksack in die Elbe und sprang dann hinterher.

Wo der Mann schwamm, konnten die Polizisten mit einem Hubschrauber beobachten, hieß es. Der 32-Jährige sei selbst wieder an Land gekommen und dort von Einsatzkräften in Empfang genommen worden. Weil er unterkühlt war, sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. In seinem Rucksack hatten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Ein Ermittlungsverfahren sei deshalb eingeleitet worden, hieß es.