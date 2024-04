Ein Mann sitzt am Laptop und hält ein Handy in der Hand.

Erfurt - Ein 81-Jähriger aus Erfurt ist von Betrügern im Internet um 75.000 Euro gebracht worden. Der Mann hatte sich in den vergangenen Wochen über Investitionsmöglichkeiten informiert und landete auf einer Internetseite für Kryptowährung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach registrierte er sich auf der Seite und gab damit auch den Zugang zu seinem Laptop an die unbekannten Betreiber der Plattform frei. Durch einen Berater wurde er danach aufgefordert, mehrfach Geld zu überweisen, was der Senior tat. Erst als der Berater nicht mehr zu erreichen war, erkannte der Mann den Schwindel und erstattete in den vergangenen Tagen Anzeige.