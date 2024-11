Ein Feuerteufel macht sich an einem Polizeiwagen zu schaffen. Sein Ziel erreicht er aber nicht.

Mann will Einsatzfahrzeug der Bundespolizei anzünden

Berlin - In Berlin-Mitte hat ein Mann versucht, ein Fahrzeug der Bundespolizei in Brand zu setzen. Nach Angaben der Berliner Polizei parkte das Einsatzfahrzeug am Morgen gegen 08.00 Uhr nahe dem S-Bahnhof Friedrichstraße, als der 41-Jährige über die Tanköffnung Feuer legen wollte. Als dies misslang, soll er gegen den Wagen geschlagen und getreten haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Verletzt wurde niemand, das Fahrzeug jedoch beschädigt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung.