Zwickau - Beim Umparken seines Autos hat ein Mann einen 81-Jährigen schwer verletzt und vier weitere Wagen beschädigt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 80-jährige Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Zwickau nur die Parkposition seines Wagens etwas korrigieren und verwechselte dabei vermutlich Gas und Bremse. Er sei deshalb mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gegen zwei weitere Autos gestoßen, die durch die Wucht des Aufpralls über einen Grünstreifen gegen zwei weitere geparkte Wagen geschoben wurden. Der 81-Jährige, der in einem der Fahrzeuge saß, wurde dabei eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu.