Ein Mann attackiert in Halle (Saale) eine 65-jährige Verwandte. Er wurde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes festgenommen.

Mann wegen versuchten Tötungsdelikts in Halle festgenommen

Ein 25-Jähriger hat in Halle (Saale) eine 65-jährige Verwandte bedroht und verletzt. (Symbolbild)

Halle (Saale) - Ein 25-Jähriger ist in Halle (Saale) wegen eines versuchten Tötungsdeliktes festgenommen worden, nachdem er eine Verwandte in deren Wohnung attackiert hat. Die 65-Jährige wurde mit Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann soll sich nach bisherigen Erkenntnissen am Montagnachmittag gewaltsam Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft, sie bedroht und körperlich attackiert haben. Als aufmerksam gewordene Nachbarn die Polizei riefen, flüchtete der Verdächtige. Er stellte sich später selbst in einem Polizeirevier. Er soll bei der Tat erheblich alkoholisiert gewesen sein. Die Polizei hat Spuren gesichert. Weitere Angaben zur Tat machte die Polizei zunächst nicht.