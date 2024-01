Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch.

Wismar - Vor dem Amtsgericht Wismar beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) im zweiten Anlauf ein Prozess um einen schweren Unfall mit zwei Todesopfern auf der Autobahn 20. Auf der Anklagebank sitzt ein Mann aus Eberswalde in Brandenburg, dem fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen wird.

Er soll Anfang August 2020 bei Wismar mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rostock ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren sein. In dem gerammten Pkw starben der 45 Jahre alte Fahrer und eine 19 Jahre alte Mitfahrerin, beide aus Vorpommern. Ein weiterer 19 Jahre alter Insasse dieses Wagens wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei ihm wurden nach Angaben der Polizei damals 2,1 Promille Atemalkohol gemessen.

Der Beschuldigte, ein Bundeswehrangehöriger, war von Schleswig-Holstein losgefahren. Ein erster Prozess 2023 war wegen einer längeren Erkrankung eines Gutachters geplatzt. Damals hatte der Angeklagte zum Prozessauftakt geschwiegen.