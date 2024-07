Leipzig - Wegen der Bedrohung eines Mannes auf der Eisenbahnstraße in Leipzig sitzt ein 59-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen worden, teilte die Polizei heute mit. Er soll am vorigen Donnerstagmorgen einen 36-Jährigen mit einer Waffe bedroht haben. Der Mann war zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Der Verdächtige lief im Anschluss in ein Haus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Bedrohung dauern an.