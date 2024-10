Berlin - Beim Aussteigen aus einem Taxi ist ein Mann nach Angaben der Polizei unvermittelt von zwei Angreifern niedergestochen worden. Die zwei Tatverdächtigen sollen dem Mann eine Stichverletzung am Bauch zugefügt haben, wie es in einer Mitteilung hieß. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Angriff ereignete sich am Morgen vor einer Bar in Friedrichshain. Der 43-Jährige kam ins Krankenhaus. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht.