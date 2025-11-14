Ein 89-Jähriger in Bremen stürzt und gerät unter einen Bus. Passanten und Rettungskräfte versuchen, sein Leben zu retten.

Ein Mann wurde von einem Linienbus überrollt und lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Bremen - Ein 89-Jahre alter Mann ist in Bremen von einem Linienbus überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann laut Zeugenaussagen am Donnerstag einsteigen, stürzte und geriet unter den anfahrenden Bus. Dabei wurden seine Beine überfahren.

Passanten und Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe, dann wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.