Bremen - Ein 34-Jähriger ist in Bremen von mehreren Männern schwer verletzt worden. Der Mann saß am Sonntagabend mit seiner Frau in seinem Auto, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aus mehreren Wagen seien teils vermummte Männer gestiegen, die mit Baseballschlägern und Holzlatten auf das Auto des Mannes einschlagen hätten. Zeugenaussagen zufolge soll ein Angreifer eine Axt mit sich geführt haben.

Der 34-Jährige wurde den Angaben zufolge aus dem Auto gezogen, geschlagen und mit einem Messer verletzt. Er flüchtete mit seiner Frau. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige wurde laut Polizei nicht verletzt. Die Männer flüchteten in ihren Autos. Eine Fahndung war zunächst erfolglos. Nähere Angaben zu den Hintergründen lagen bislang nicht vor.