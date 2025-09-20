weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  3. Arbeitsunfall: Mann von Gabelstapler überrollt und schwer verletzt

Der Arbeitstag eines Mannes im Landkreis Diepholz endete im Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, wirft noch Fragen auf.

Von dpa 20.09.2025, 14:40
Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag. (Symbolbild)
Daniel Karmann/dpa

Twistringen - Ein Mann ist von einem Gabelstapler überrollt und schwer verletzt worden. Wie es zu dem Arbeitsunfall am Freitagnachmittag kam, ist bisher noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich den Angaben nach in Twistringen im Landkreis Diepholz. Der 35-jährige Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.