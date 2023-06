Quenstedt - In Quenstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist am Samstagabend ein Mann von einer Arbeitsmaschine geschleudert worden und hat sich dabei schwer verletzt. Der 29-Jährige war nach Angaben der Polizei mit der einachsigen Motorfräse und einem daran befindlichen Anhänger gegen einen Bordstein geraten, infolgedessen er vom Sitz geschleudert wurde. Der Mann musste in eine Klinik gebracht werden.