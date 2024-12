Eine Frau bricht in einer Wohnung zusammen. Ihr Mann belebt sie wieder und bricht daraufhin selbst zusammen. Der Vorfall endet tragisch.

Berlin - Ein Mann in Berlin hat versucht, seine Frau nach einem Zusammenbruch wiederzubeleben und ist kurz danach selbst zusammengesackt und gestorben. „Wir gehen nach jetzigem Ermittlungsstand von einer tragischen medizinischen Notfallsituation aus“, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten den 52-Jährigen nicht mehr retten können.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Wohnung im Spandauer Ortsteil Staaken. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet. In der Wohnung befanden sich Polizeiangaben zufolge zum Zeitpunkt des Unglücks mehrere Kinder.

Die 45 Jahre alte Frau wurde wiederbelebt und kam ins Krankenhaus. Die Polizeisprecherin konnte keine Angaben zu ihrem Gesundheitszustand machen. Die „B.Z.“ berichtete, ihr Zustand sei stabilisiert worden, aber noch kritisch.