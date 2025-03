Ein Mann verschanzt sich in einem Haus und droht, „alles hochgehen zu lassen“. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an.

Ein 43-Jähriger hat sich in einem Haus in Buxtehude verschanzt und gedroht, „alles hochgehen zu lassen“. (Symbolbild)

Buxtehude - Ein 43-Jähriger hat sich in einem Einfamilienhaus in Buxtehude (Landkreis Stade) verschanzt und gedroht, „alles hochgehen zu lassen“. Polizei und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an. Der 43-Jährige wurde festgenommen und kam in ein Krankenhaus, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann ist der Polizei bereits bekannt, er befand sich demnach offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Beamten umstellten in der Nacht zum Sonntag das Haus und räumten die umliegenden Gebäude. Auch ein Spezial-Einsatzkommando (SEK) und eine speziell geschulte Verhandlungsgruppe waren im Einsatz. Die Polizei fand vor Ort ein Messer und stellte ein Gewehr sicher.

Das SEK nahm den 43-Jährigen schließlich fest, er leistete keinen Widerstand, wie die Polizei weiter mitteilte. Bei der Durchsuchung des Hauses stellten die Einsatzkräfte diverse gefährliche Gegenstände und Waffen sowie eine Cannabisplantage und getrocknetes Cannabis in großen Mengen sicher. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern laut Polizei weiter an.