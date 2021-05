Mann versäumt Hochzeitstag - Polizei muss schlichten

In Ansbach musste die Polizei am Mittwoch zu einem Ehestreit ausrücken (Symbolbild).

Ansbach - Hochzeitstag vergessen? Die Polizei hilft! Eine 31-jährige Frau aus Ansbach in Bayern hat die Polizei gerufen, weil ihr Ehemann den Hochzeitstag vergessen hatte. Die angetrunkene Partnerin geriet mit dem 32-Jährigen in Streit. Daraufhin habe sie enttäuscht die gemeinsame Wohnung verlassen und die Polizei verständigt, wie diese am Donnerstag mitteilte.

Polizisten waren nach dem Hilferuf am Mittwochabend mit einem Streifenwagen vorbeigefahren. Sie konnten das Ehepaar an ihrem zweiten Hochzeitstag wieder versöhnen. Die Polizei wünschte den beiden noch, „dass dem Ehemann sein Hochzeitstag nach dieser Auffrischung nun in Erinnerung bleibt, am besten für immer.“ (dpa)