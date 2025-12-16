In Ostfriesland wird ein Schüler mit Sehbehinderung auf dem Weg zum Unterricht attackiert – und niemand greift ein.

Leer - Nach einem versehentlichen Rempler hat ein Mann einen Schüler mit Sehbehinderung in Leer (Ostfriesland) verprügelt. Der 17-Jährige erlitt eine leichte Gehirnerschütterung, Prellungen und Abschürfungen, wie die Polizei mitteilte. Niemand sei eingeschritten und habe dem Jugendlichen geholfen.

Ein Taxi brachte den Jugendlichen am 9. Dezember morgens zur Schule. Auf dem Weg zum Eingang stieß der 17-Jährige versehentlich gegen einen unbekannten Mann, den er nicht gesehen hatten. Obwohl er sich sofort entschuldigte, schlug der Mann auf den Schüler ein. Der Jugendliche stürzte zu Boden. „Das nutzte der Angreifer, um noch dreimal in den Rücken und gegen die Hüfte des Opfers zu treten“, teilte die Polizei mit.

Während des Angriffs standen viele Menschen in der Nähe, laut Polizei half jedoch niemand. Die Beamten suchen nun nach dem Angreifer. Ob der Unbekannte von der Sehbehinderung des Jugendlichen wusste, ist laut Polizei unklar. Der Jugendliche selbst kann den Mann nicht beschreiben, die Befragung von Zeugen blieb zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Über den Fall berichtete die Polizei erst am 16. Dezember.