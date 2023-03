Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Zwickau - Ein 35-Jähriger hat unter dem Einfluss von Drogen auf der Autobahn 72 bei Zwickau die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Er und seine beiden Mitfahrer blieben bei dem Unfall am Sonntag unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach fuhr der Mann auf der A72 in Richtung Hof, als er zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Zwickau-West nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke fuhr.

Diese wurde auf einer Länge von etwa zwölf Metern stark beschädigt. Das Auto des 35-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 40.000 Euro geschätzt. Ein Drogentest fiel bei dem Fahrer positiv aus. Der Polizei ermittelt.