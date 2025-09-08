Ein 69-Jähriger aus Erfurt verliert bei einer Online-Investition viel Geld. Die versprochenen Gewinne bleiben aus – und auch eine Auszahlung ist nicht möglich.

Erfurt - Ein Mann aus Erfurt hat bei einer vermeintlichen Investition über eine Onlineplattform 35.000 Euro verloren. Nach Angaben der Polizei überwies der 69-Jährige das Geld in der Hoffnung auf hohe Gewinne. Doch als er die Auszahlung beantragte, erhielt er laut Polizei kein Geld und konnte auch nicht mehr auf seine Investition zugreifen. Als er den Betrug erkannte, erstattete der 69-Jährige Anzeige.